Mancini “come il mostro di Firenze” | veleni azzurri | l’ex CT non si trattiene

(Di lunedì 28 agosto 2023) “Ho fatto la storia in Europa, ora è tempo di fare la storia in Arabia Saudita“, Robertosi è presentato così ai tifosi dell’Arabia Saudita, nazionale per la quale ricoprirà il ruolo di nuovo Commissario Tecnico. Se le parole per i “Green Falcons” sono state cariche di entusiasmo, non si può dire lo stesso di quelle spese daper commentare il suo addio alla panchina azzurra. Ai microfoni di “Italpress”,non ha usato mezzi termini: “mi hanno trattatoildi, sì, Pacciani…“. Ancora aperta la polemica che ha visto l’ormai ex CT azzurro abbandonare, in maniera improvvisa, la panchina della Nazionale Italiana nel bel mezzo del cammino che porta al prossimo Europeo. Attraverso Instagramè poi tornato a parlare della sua ...