Mancini c t dell’Arabia Saudita | “Mi hanno trattato come il mostro di Firenze”

(Di lunedì 28 agosto 2023) Robertoè il nuovo commissario tecnico. A dare l’ufficialità è stata la federazioneche ha pubblicato sui propri canali social un video con l’ex ct della nazionale italiana. “Ho fatto la storia in Europa, adesso è il momento di farla qui”, le parole di, che alle 16 italiane terrà la sua prima conferenza stampa da allenatore dei Falchi verdi. “Miildi”, le poche parole dette dain una chiacchierata telefonica all’Agenzia Italpress mentre si trovava in volo verso l’Arabia. Ha poi scritto su Instagram: “In questi giorni ho ricevuto una manifestazione di piena fiducia sulla mia persona e di ...

Robertoricoperto d'oro dai sauditi. Ecco quanto guadagnerà per allenare l'Robertoè il nuovo ctSaudita . L'ex tecnico della Nazionale non ci ha messo molto a trovare un incarico dopo le dimissioni in seguito alla diatriba con il presidente della Figc Gabriele