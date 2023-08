Manchester United | la decisione su Maguire

... Scott McKenna (Nottingham Forest), Nathan Patterson (Everton) CENTROCAMPISTI: Elliot Anderson (Newcastle), Callum McGregor (Celtic), Ryan Jack (Rangers), Scott McTominay (), ...Bayern Monaco epensano ad un importante scambio - Con la chiusura del calciomercato sempre più vicina, squadra importanti come Bayern Monaco estanno studiando alacremente gli ultimi colpi da sparare in questa sessione estiva. Come riportato da ' Bild ', infatti, i club sopracitati vorrebbero apportare ancora qualche ...La foto dell'invasore di campo che per la gioia, al gol di Erling Haaland allo Sheffield, era corso ad abbracciare il campione norvegese ha fatto il giro del mondo. Ma ci è voluto ......

Manchester United, possibile uno scambio di centrocampisti con il Bayern Monaco TUTTO mercato WEB

Harry Maguire, stando le cose come stanno adesso, rimarrà al Manchester United: c'è l'interesse del West Ham da tanto tempo, ma il centrale pesa con una buonuscita importante in caso di addio e al mom ...Oltre a Lukaku la Roma punta Malang Sarr, anche lui al Chelsea. Il costo del cartellino si aggira attorno ai 6 milioni.