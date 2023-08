Manager dell’impresa cooperativa | al via il corso di Alta formazione con Sdm-Unibg | aperte le iscrizioni

(Di lunedì 28 agosto 2023) Partirà il 3 ottobre 2023 il performativo dedicato aid’impresa, che mira a fornire i saperi e gli strumenti strategici nella comprensione dell’evoluzione del quadro normativo di riferimento, del mercato e dei nuovi bisogni organizzativi e gestionali. Si tratta di undidal titolo “Management”, promosso da Confcooperative Bergamo e Csa Coesi in partnership con Sdm-Scuola didell’Università degli studi di Bergamo. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della Scuola diper l’impresa, istituita ad inizio dell’anno 2023: il, infatti, è concepito come completamento ...

... industriali, politici epubblici. La 'ndrangheta ha ...a partire dal 2010 con inchieste che hanno segnato la storia'...di fatturazioni per operazioni inesistenti in favore di una...... "Per la Ferrari'anno prossimo cambiamo ingegneri e ... Ilparigino ha confessato al biografo (non autorizzato) Leo ... Questadel giugno scorso ha galvanizzato tutto l'ambiente, in ...... Lobby e Comunicazione d'presso la LUISS Business School, ...volte Consigliere d'Amministrazione della LUISS e Presidente'...di Stato USA e insignito del Premio Internazionale2011 ...