Maltempo Valtellina | torrenti esondati | famiglie evacuate e strade chiuse | video

(Di lunedì 28 agosto 2023) Le forti piogge si sono scaraventate in tutta la provincia di Sondrio causando l'esondazione di alcuni. Al momento la situazione più delicata è quella di Valdisotto nell'Adda in, all'altezza della confluenza del Frodolfo. Almeno una decina di abitanti della frazione di Santa Lucia sono stati precauzionalmente evacuati per l'esondazione avvenuta all'alba. Per lo stesso motivo la strada statale 38 "dello Stelvio" è stata chiusa al chilometro 99+800, all’altezza dell'abitato di Cepina, all'ingresso di Bormio. Il traffico è deviato sulla strada provinciale 27.

Continua l'ondata di maltempo sull'Italia, in particolare sul nord. Rovesci e temporali in tutto il Nord Italia. Massima attenzione sui bacini settentrionali lombardi. A Milano richiudono i parchi. Prima neve al Sestriere. A Genova, nella notte, caduti 80 mm di pioggia. In Valtellina, a Sondrio, è esondato il torrente Frodolfo. Sono state evacuate almeno una decina di abitanti. Il forte vento che dalla notte scorsa soffia a Brescia e provincia ha causato danni.

Nuovo stato di allerta meteo rossa, arancione e gialla in Italia diramato dalla Protezione Civile per rischio temporali. Tutte le regioni coinvolte ...Più intensa nelle valli e sui laghi per un possibile rischio idrogeologico che coinvolge fiumi e torrenti di montagna, com'è già successo a Sonico, e sulla Gardesana.