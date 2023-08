Maltempo | una frana blocca il traffico ferroviario con la Francia Video

(Di lunedì 28 agosto 2023) . Disagi anche in Liguria, a Genova caduti fino a 200 millimetri di pioggia in 24 ore Era stato annunciato da giorni il cambiamento delle temperature e l’arrivo di una perturbazione che avrebbe attenuato il caldo persistente di questi giorni. Tuttavia, le forti piogge hanno portato che disagi. A causa delle piogge che si sono abbattute nella Savoia francese, si è registrata unache ha provocato l’interruzione parziale delsull’autostrada verso il sud, A43, e la sospensione deltra lae l’Italia. #a #Modane #confine #Piemonte Autostrada uscita #traforo #Frejus ore 17.30 oggi.Posto di controllo A32chiuso ai mezzi pesanti. #in peggioramento.#Allerta #Ultimaora ...

Allagato anche l'atrio della stazione di Principe, con cascata d'acqua che si è riversata sulle scale: nelle immagini diffuse via social si vede persona impegnata a spazzare via gli accumuli è stato causato dal, la disalimentazione elettrica che ha interessato i comuni di Andora e Stellanello". I treni Alta Velocità Milano - Modane - Parigi sono cancellati a causa di

A Vercelli il maltempo abbatte una statua, chiusi i parchi. Scoperchiato il tetto dell’ospedale di Casale Mon… La Repubblica

Il maltempo ha spaccato l’Italia ... In Francia la ferrovia internazionale è stata interrotta, nel tardo pomeriggio di ieri, a causa di una frana caduta a Saint-Andrè en Savoie non lontano dal tunnel ...Non ci sono stati feriti e questa è la notizia più importante ma sono stati più di 200 gli interventi dei Vigili del Fuoco ...