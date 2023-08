Maltempo | treni sospesi tra Italia e Francia Spaventosa frana tra Modane e Freney Nubifragio in Liguria – I video

(Di lunedì 28 agosto 2023) Tuoni, piogge torrenziali e raffiche di vento sono arrivate. Ilsta iniziando a interessare in queste ore l’, con piogge torrenziali e venti forti. A Bardonecchia ieri sera forti piogge che hanno interessato la Savoia francese hanno portato alla chiusura parziale dell’autostrada A43, direzione Sud e la sospensione del traffico ferroviario tra lae l’. Diversi automobilisti sono stati invece testimoni dellaal Comune di, poco distante da Bardonecchia e dall’alta Valsusa, all’altezza della bretella di Saint-Michel-de-Maurienne. Un crollo, in due fasi che per fortuna non ha avuto conseguenze alcune sulle persone. August 27, 2023 «La circolazione ferroviaria è interrotta tra lae l’...

9.45 Frana Savoia, stopItalia - Francia Sarà interrotto almeno fino a giovedì il servizio ferroviario tra Italia e Francia, a causa della frana nella Savoia francese. A seguito del, oltre 700 metri cubi di ...Trenitalia ha annunciato sui social ioperativi fra Parigi e Milano via Lione per la giornata di lunedì. Analogo annullamento vale per le ferrovie francesi, SNCF., in Veneto una frana ...Per una frana in Savoia sospesi iad alta velocità della tratta Milano - Parigi. Si invita a ... Mentre il Centro - Nord e alcune aree del Meridione si preparano ad affrontare il, la ...

Maltempo, treni sospesi tra Italia e Francia per una frana in Savoia. A Genova vento a 180 all’ora e... Corriere della Sera

Ancora maltempo sulle regioni del nord. Diversi fulmini hanno disconnesso gli impianti ferroviari a Novi Ligure. La linea coinvolta è la Torino-Genova. I treni gradualmente stanno ripartendo ma con ri ...Da un costone della montagna si staccano 700 metri cubi di roccia. Violenti temporali si abbattono anche in Liguria, allagamenti a Genova ...