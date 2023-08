Maltempo | treni sospesi tra Italia e Francia per una frana A Genova 80 millimetri di pioggia in meno di un’ora

(Di lunedì 28 agosto 2023) Allerta rossa in Lombardia e allerta arancione in altre sei regioni. Il Nordsi prepara all’intensa ondata diprevista per oggi, dopo le prime avvisaglie della serata di ieri. In, nel pomeriggio di domenica 27 agosto, unaprovocata dalle intense piogge ha provocato la sospensione del traffico ferroviario con l’e la chiusura “per una durata indeterminata” dell’autostrada A43, all’altezza di Saint-Michel-de-Maurienne. Secondo i media francesi, in località Saint-Andrè en Savoie si sarebbero staccati 700 metri cubi di roccia da un costone della montagna, facendo rotolare massi, terra e altri detriti a valle. Nessuna persona è rimasta ferita. In serata, la Liguria è stata colpita da un forte nubifragio che ha provocato allagamenti in tutta la città di ...

