Maltempo | sospesi i treni tra Italia e Francia a causa di una frana

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 28 agosto 2023)disagi:fermi tradi unain Savoia, situazione critica a Genova L’effetto della perturbazione che ha colpito l’sabato continua a farsi sentire con temporali violenti e raffiche di vento potenti, come previsto dalle previsioni. Le conseguenze di questa tempesta si stanno manifestando ora, dopo una notte di pioggia intensa in diverse regioni d’, in particolare in Liguria e nelle vicinanze della. Nella Savoia francese, unasi è abbattuta,ndo la parziale interruzione del traffico sull’autostrada A43, e la sospensione dei collegamenti ferroviari tra lae ...