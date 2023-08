Maltempo Sondrio | esonda torrente Frodolfo a Santa Caterina Valfurva | video

(Di lunedì 28 agosto 2023) In Provincia diè stato diramato l'allarmedopo che oggi, lunedì 28 agosto, in mattinata èto il. Sono state evacuate precauzionalmente alcune abitazioni nella frazione diLucia a Valdisotto: in totale è fuori casa una decina di persone. I vigili del fuoco sono al lavoro con idrovore per operazioni di prosciugamento di cantine e garage. Le immagini damostrano i torrenti in piena e le primezioni. Gli abitanti della zona cercano di arginare i danni dell'allagamento con dei sacchi.

Permane l'allerta rossa fino alle 9 di domani mattina nelle zone della Valchiavenna, del Lario e delle Prealpi varesine per andare poi verso un generale miglioramento delle condizioni metereologiche ...La guardia rimane alta in diverse zone. Primo bilancio dell’ondata di precipitazioni: la Regione ha elaborato una “classifica” delle aree in cui è caduta più acqua ...