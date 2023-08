Maltempo Roma | albero si schianta su auto parcheggiata con conducente

(Di lunedì 28 agosto 2023) E' successo su Lungotevere Il, complice il forte vento, fa cadere un platano: l’albergo, sul Lungotevere in Augusta, è crollato nel primo pomeriggio di oggi, 28 agosto,ndosi su una Mercedescon ilall’interno. Sul posto una pattuglia dei Carabinieri diSan Lorenzo in Lucina, insieme ai vigili del fuoco, agli agenti della Polizia Locale e ai sanitari del 118. A scongiurare la tragedia il fatto che l’, di grandi dimensioni, si sia abbattuto sul lato passeggero, provocando solo qualche dolore al collo all’uomo inche ha rifiutato le cure mediche. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

, 28 ago. A causa del fortein Valtellina e' esondato il torrente Frodolfo: sono state evacuate precauzionalmente alcune abitazioni nella frazione di Santa Lucia (Bormio). I vigili del ...... che sarà svolto ad Albenga in Via66 presso la sede della UILDM (sotto la biblioteca civica). ...] Navigazione articoli Vado Ligure, ruba capi di abbigliamento: arrestato 44enne, ...In queste ore la parte più attiva delsi sta però spostando verso il Nordest dove sono ... Aha piovuto nella notte ed in mattinata e c'è vento. Piogge sono segnalate inoltre sul comparto ...

Maltempo a Roma, pioggia e temperature giù fino a 18 gradi: ma nel weekend torna il caldo ilmessaggero.it

Un migliaio di turisti italiani sono rimasti bloccati all’aeroporto di Palma di Maiorca dopo la cancellazione da domenica pomeriggio di otto voli diretti verso l’Italia, a causa della tempesta Rea che ...Un albero è caduto questa mattina su via lungotevere in Augusta a Roma, travolgendo una macchia e causando il lieve ferimento dell’uomo che era all’interno. Sul posto sono accorsi i carabinieri di ...