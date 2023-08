Maltempo | piove nel condominio di Bollate | strade allagate a Saronno – VIDEO

(Di lunedì 28 agosto 2023) Cascate di pioggia in undi, dopo le precipitazioni piovose della mattinata di lunedì 28 agosto: si torna a parlare di, ma soprattutto di danni derivanti dalle precipitazioni, proprio come è successo all’interno di una palazzinase, nella quale la pioggia ha cominciato a cadere sulle scale interne sin dalla nottata, proprio ...

...Piemonte per rischio idrogeologico a causa dell'ondata diche nelle ultime ore ha colpito l'intera regione, in particolare nella pianura torinese e nelle valli Belbo, Bormida. A Torino...Continua l'ondata disull'Italia , con incendi al sud e piogge torrenziali sul Nord Italia. Delicata la ...a Milano dove i fiumi Seveso e Lambro sono tenuti sotto stretto monitoraggio. ...L'inserimento di alcune strutture che non risultano danneggiate o altre come l'ex scuola di Diegaro dove da tempo, quando, ci sono infiltrazioni d'acqua e quindi ildi maggio non è ...

Nubifragi sferzano il Nord, allagamenti a Genova. Allerta anche in Toscana - La colata di detriti a Passo Tre Croci, sopra Cortina d'Ampezzo - La colata di detriti a Passo Tre Croci, sopra Cortina d'Ampezzo RaiNews

Secondo le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it, “dopo il maltempo di questi giorni le temperature si alzeranno di nuovo tra il 4 e il 6 settembre complice il ritorno ...Torna la neve a Sestriere, ancora forti piogge su Milano. Per oggi allerta rossa in Lombardia e arancione in 6 regioni ...