Maltempo | nubifragi e allagamenti in varie zone del Paese DIRETTA

(Di lunedì 28 agosto 2023) Rovesci e temporali in tutto il Nord Italia. Massima attenzione sui bacini settentrionali lombardi. A Milano richiudono i parchi. Prima neve al Sestriere. A Genova, nella notte, caduti 80 mm di pioggia in meno di un'ora

Ma ilnon risparmia il Sud: decretata l'allerta gialla per rischio smottamenti e frane a ... A Napoli, ieri, disposta in via precauzionale, per la previsione di, la chiusura di parchi ...Rovesci e temporali in tutto il Nord Italia. Massima attenzione sui bacini settentrionali lombardi. A Milano richiudono i parchi. Prima neve al Sestriere. A Genova, nella notte, caduti 80 mm di ...Giunto presto nelle Regioni del Nord Italia, ilha colpito con forti raffiche di vento e. Per conteggiare i danni serviranno diversi altri giorni, soprattutto se lunedì e martedì ...

Maltempo, frana in Savoia: fermi i treni Italia-Francia. Bomba d'acqua su Trieste - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Ancora violente tempeste di pioggia, grandine e vento con fiumi che esondano, frane e allagamenti. Ma è arrivata anche la neve su valichi alpini e ha interrotto le vie di comunicazione. Il maltempo “f ...Un vero e proprio uragano mediterraneo. Il ciclone Poppea ha investito l’Italia si è trasformato in un evento climatico preoccupante. Con un diametro notevolmente ridotto (al massimo 100 chilometri) r ...