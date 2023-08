Maltempo | nubifragi e allagamenti in Liguria Evacuazioni in Valtellina DIRETTA

Milano continua a fare i conti con il. Dopo idi sabato, della notte scorsa e delle prime ore di lunedì, per oggi - 28 agosto - in città è in vigore una tripla allerta meteo. La protezione civile di regione Lombardia ha ...Il picco delè previsto tra lunedì e martedì soprattutto nelle regioni del nord - ovest, per poi interessare anche Triveneto, Liguria e Romagna. Lunedì è prevista l'allerta rossa in ...Ilnon dà sosta al Nord Italia , in particolare a ovest tra Piemonte, Liguria e Lombardia, con diverse città messe in ginocchio da continui e violenti. Vere e proprie bombe d'acqua che ...

Maltempo, frana in Savoia: fermi i treni Italia-Francia. Bomba d'acqua su Trieste - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Infatti, dalla tarda serata/notte di ieri e nel corso della mattinata odierna un primo passaggio perturbato ha determinato precipitazioni con rovesci anche forti e locali nubifragi soprattutto sulle ...Prosegue l'ondata di maltempo nel Nord Italia. A Milano, dopo una notte di forti temporali, un nubifragio si è abbattuto sulla città nella mattinata di lunedì ...