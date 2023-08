Maltempo | neve a Sestriere | allerta rossa in Lombardia e nubifragi in Liguria

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 28 agosto 2023) Ilha colpito il nord Italia: dallaall’ininLe regioni maggiormente colpite daloggi, lunedì 28 agosto, sono la, lae il Piemonte. Continua l’ondata diin tutto il nord Italia, in particolare, gli occhi sono puntati sulla, dove da ieri sera a Genova sono caduti 80 mm di pioggia in poco meno di un’ora. Disagi anche in Trentino e a Milano, dove è stato chiuso il Parco Idroscalo e dove domani è prevista l’. Poco dopo le 12, anche Trieste è stata travolta da una tempesta di pioggia e bora con vento e raffiche ...