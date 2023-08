Maltempo | nessuna tregua all’Italia | gli ultimi aggiornamenti

(Di lunedì 28 agosto 2023): glied importantiche arrivano dal nostro Paesedal punto di vista del. Se ieri non è stata affatto una giornata semplice (specialmente al Nord), figuriamoci cosa ci sarà oggi. In particolar modo in Lombardia dove, nelle ultime ore, è scattata l’allerta meteo rossa. A comunicarlo ci ha pensato direttamente la Protezione Civile. Colore “arancione“, invece, per altre sei regioni: Friuli Venezia Giulia, Liguria, Provincia autonoma di Bolzano, ampi settori del Piemonte, parte della Toscana e sul Veneto.sull’Italia (Ansa Foto) Notizie.comAllerta gialla, invece, su Abruzzo occidentale, Campania, parte ...

persona è rimasta ferita. In due momenti successivi si sono staccate rocce da un costone della montagna, facendo rotolare massi, terra e altri detriti a valle. Secondo i media francesi si ...Savona - Genova. Il"risparmia" , almeno per ora, il savonese dove, nella notte appena trascorsa, non si sono registrati grossi interventi da parte vigili del fuoco e personale sanitario. Ma non si può dire lo ...Leggi Anche, temporali e vento forte al Nord: allerta arancione in Lombardia e Liguria - A Milano oltre ...persona è rimasta ferita. In due momenti successivi si sono staccate rocce da ...

Maltempo, allerta rossa in Lombardia. Lunedì parchi chiusi a Massa, Carrara e Livorno Il Sole 24 ORE

E' atteso maltempo già nelle prossime ore e, con ogni probabilità, le partenze dalla Tunisia e dalla Libia, sono state bloccate in anticipo. Negli ultimi giorni sono state diverse decine gli sbarchi ..."La Liguria questa notte è stata interessata da una perturbazione importante che ha colpito soprattutto il genovesato. Tutto il centro-levante genovese ha infatti misurato fra i 100 e i 200 mm di piog ...