Maltempo | nel Pavese resta chiuso il Duomo di Vigevano

...meno intenso ma l'allarme per i nubifragi non è ancora finito qui visto che il forte... A Varese alcuni container depositatipiazzale di una ditta sono stati sollevati e spinti dal vento su ...Lazio scatta l'allerta gialla. Cosa succederà in 48 ore Allerta arancione in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Provincia autonoma di Bolzano, ampi settori del Piemonte, parte della ...... crolla il controsoffitto di un supermercato A Varese, a causa del, è crollato il ... Pioggia forte a Milano La pioggia forte caduta su Milanotardo pomeriggio di domenica ha provocato ...

Maltempo nel Torinese: alberi caduti, allagamenti e auto bloccate nei sottopassi TorinoToday

Maltempo nel Nord Italia: allerta rossa in Lombardia, nubifragio in Liguria, treni sospesi tra Italia e Francia. Ecco le zone più colpite. Il maltempo flagella il Nord Italia e colpisce moltissime ...È allerta rossa in Lombardia per il maltempo nella giornata di oggi. La pioggia forte caduta su Milano nel tardo pomeriggio di domenica ha provocato diversi allagamenti, ma non si sono registrati ...