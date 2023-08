Maltempo | interdetto transito su Amalfitana a Capo d’Orso

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 28 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoA partire dalle ore 18 di oggi e fino alle ore 16 di mercoledì 30 agosto sarà interdetta alla tratta di SS163 in localitàinteressata dai lavori del Comune di Maiori, a seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania. La decisione è stata assunta per motivi precauzionali in relazione alle previste condizioni meteo avverse, in esito a un sopralluogo al quale hanno partecipato, tra gli altri, rappresentanti della Regione Campania, sindaci dei Comuni della Costiera, rappresentanti dell’impresa esecutrice dei lavori per conto del Comune e personale di Anas. L'articolo proviene da Anteprima24.it.