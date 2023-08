d'acqua nel Palazzo di Giustizia di Milano, in seguito ale alla forte pioggia di questi giorni. Una grossa bolla si è formata nel controsoffitto del terzo piano a causa di una ...Anche la notte appena trascorsa è stata vissuta con l'emergenzain buona parte della provincia di Pavia. La zona più colpita, come era avvenuto anche nel ...alberi abbattuti e per...Inoltre, alcune case hanno riportatod'acqua, ma non hanno compromesso la stabilità ... utilizzando i propri mezzi per raggiungere le aree colpite dale sostenendo il personale ...

Maltempo: infiltrazioni d'acqua al tribunale di Milano Agenzia ANSA

Alcuni privati hanno donato un telo di protezione che eviterà ulteriori infiltrazioni e danni in attesa dei lavori definitivi ...Alcuni cittadini lamentano l'assenza dei servizi di assistenza. Slitta l'apertura della stazione della Centovallina di San Martino e il Fevi... nuota ...