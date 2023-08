Maltempo in Toscana | allerta gialla in tutta la Regione anche martedì 29 agosto

(Di lunedì 28 agosto 2023) Ancora tempo caratterizzato da elevata instabilità in. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali e rischio idrogeologico esteso alaperla giornata di domani,29, ed un altro codice giallo per vento perl’area centro-meridionale, sempre per domani. Confermati i codici arancione per temporali, rischio idrogeologico e mareggiate emessi ieri e validi fino alle 18 di oggi

Maltempo in Toscana, oltre 13mila fulmini nella notte. Stop a treni e traghetti. Ecco dove LA NAZIONE

Firenze, 28 agosto 2023 - Agricoltori in ansia per la perturbazione che sta attraversando la regione dopo una stagione tra le più complicate e sofferte di sempre con 88 eventi estremi dall’inizio dell ...E’ quanto riferisce Coldiretti Toscana sulla base dei dati di Eswd in riferimento ... senza sosta il cielo e consultano in tempo reale l’andamento dell’ondata di maltempo consapevoli che una ...