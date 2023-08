Maltempo | frane e nubifragi al Nord | interrotte linee ferroviarie

Nuova ondata diin Italia: ecco le ultime notizie dal ...Nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 agosto, una frana nella Savoia francese ha provocato l'interruzione dell'autostrada A43 e del traffico ferroviario tra la Francia e l'Italia. La frana si è ...... precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal caldo al. Il nuovo ciclone ... scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale,e caduta ...

Maltempo, treni sospesi tra Italia e Francia per una frana in Savoia. A Genova vento a 180 all’ora e... Corriere della Sera

Come detto, i disagi si sono registrati anche sul Nord-Est con una frana provocata dal maltempo in territorio austriaco che ha costretto all'interruzione ferroviaria del Brennero tra le stazioni di ...Una frana di piccola entità ha interessato nell'Alessandrino, in occasione dell'ondata di maltempo, la strada provinciale 140 tra Borghetto Borbera e Cantalupo Ligure. Si tratta di circa 50 quintali d ...