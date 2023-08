Maltempo | frana in Savoia | il cedimento del versante della montagna

(Di lunedì 28 agosto 2023) La ferrovia internazionale tra l'Italia e la Francia attraverso il tunnel del Frejus e' chiusa "per un periodo indefinito" dopo lacaduta ieri pomeriggio in, nella ValleMaurienne, ...

La chiusura ai mezzi pesanti del traforo del Fre'jus per lain Francia ha avuto inoltre ripercussioni immediate sul traforo del Monte Bianco. Dalla mattinata si sono formate lunghe code anche ...La tempesta Betty è arrivata in Italia dopo aver sferzato l'Irlanda con la sua ondata di grandine , venti forti, temporali e con il conseguente abbassamento delle temperature. Ilin Italia fa calare il sipario sull'estate, non senza problemi. Nella giornata di lunedì 28 agosto a Genova si registrano allagamenti mentre la Sardegna , nell'entroterra, è stata colpita da ...Fermi almeno fino al 30 agosto "Stop ai treni ad alta velocità tra Italia e Francia per unaalmeno fino al 30 agosto". Lo rende noto la Sncf Voyages Italia.

Continuano a chiamarlo maltempo ma la verità è che i soldi pubblici vengono buttati in enormi voragini, sotto le nostre montagne, nei mari o nelle lagune, nelle grandi opere inutili che devastano il ...