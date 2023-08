Maltempo | frana in Savoia | bloccata la ferrovia fra Italia e Francia Torrente esonda in Valtellina

(Di lunedì 28 agosto 2023) Ilsta flagellando ancora il Nord. Frane edzioni rendono la situazione molto grave. Il blocco del Frejus, dovuto a unain, ha bloccato la circolazione dei treni con la. I tecnici non sanno quando potrà essere ripristinata.

La strada era stata chiusa a causa di una frana causata dal maltempo. A Sondrio è esondato il torrente Frodolfo, a Bormio esondato il fiume Adda Ancora maltempo in Lombardia, che da due giorni è flagellata da forti temporali e piogge torrenziali.

Maltempo a Roma, in arrivo la tempesta Betty. Il cielo è scuro e minaccioso oggi, non promette nulla di buono. Brevi rovesci si sono verificati questa mattina, all'alba. L'Agenzia Regionale di ...