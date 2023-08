(Di lunedì 28 agosto 2023) Nuovi rovesci si sono abbattuti sulla Liguria dopo il nubifragio di ieri, 27 agosto. Forti precipitazioni hanno colpito anche il Friuli-Venezia Giulia: "Piogge così intense in poco tempo tendono a verificarsi statisticamente una volta ogni 20-30 anni", ha fatto sapere la Protezione civile. Disagi anche in Lombardia, Trentino-Alto Adige e in altre zone del Nord

Maltempo, bomba d'acqua su Trieste. Allagamenti a Genova, stop treni tra Italia e Francia

