Maltempo | allagata la stazione di Genova Frana in Savoia | sospesa l' alta velocità

(Di lunedì 28 agosto 2023) Un forte temporale ha interessato, causando disagi al nord. In Sicilia, incendi e vento di scirocco hanno costretto 200 turisti a fuggire via mare e hanno chiuso l'aeroporto di Trapani - Birgi. ...

Un forte temporale ha interessato Genova, causando disagi al nord. In Sicilia, incendi e vento di scirocco hanno costretto 200 turisti a fuggire via mare e hanno chiuso l'aeroporto di Trapani - Birgi. ...Leggi Anche, temporali e vento forte al Nord: allerta arancione in Lombardia e Liguria - A Milano oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco A Genova si sono verificati alcuni allagamenti. Intensa la ...Pesanti effetti del climate change: l'uragano che ha colpito il Messico raggiunge come tempesta tropicale Los Angeles, British Columbia devastata dagli incendirecord in Nordamerica, dagli Stati Uniti a Canada e Messico. L'uragano Hilary, colpita la Bassa California messicana, ha attraversato la California, progressivamente declassato a tempesta ...

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze evidenzia che l'allerta arancione è valida per i territori del Bisenzio e Ombrone Pistoiese e del Valdarno Inferiore, quindi Prato, ...Disagi al nord per il maltempo. Un forte temporale ha interessato Genova, con precipitazioni oltre gli 80 millimetri all’ora tanto che è stata allagata la situazione di Porta Principe. In serata la ...