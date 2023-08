Maltempo | allagamenti a Genova Treni sospesi tra Italia e Francia

(Di lunedì 28 agosto 2023) Attenzione puntata sulla Liguria dove oggi sono previsti altri rovesci. Intanto pioggia e temporali sono di nuovo attesi in tutto il Nord. È allerta rossa sui bacini settentrionali lombardi e arancione in altri territori. Dopo la frana avvenuta ieri pomeriggio nella Savoia francese, iAlta Velocità della relazione Milano - Modane - Parigi sono cancellati. Ancora incendi in Sicilia

I vigili del fuoco hanno effettuato oltre 200 interventi per, alberi caduti e smottamenti. Le previsioni meteorologiche prevedono che le piogge continueranno per tutta la giornata di oggi ...PROVINCIA DI ALESSANDRIA " Ancorasulla provincia di Alessandria. Per la giornata di questo lunedì 28 agosto Arpa Piemonte ha ... Belbo e Orba con possibilie attivazione di ...Il Reno, ingrossato dalle piogge degli ultimi giorni, straripato luned tra Diepoldsau (SG) e il Lago di Costanza. La regione parzialmente allagata, ma non sono ancora stati segnalati danni Ci ...

Nubifragi sferzano il Nord e la Toscana, allagamenti a Genova. Temperature in forte calo - A Genova allerta arancione prorogata fino alle 15 - A Genova allerta arancione prorogata fino alle 15 RaiNews

Giornata di maltempo quella di oggi, lunedì 28 agosto 2023, sul Torinese, dove è stata dichiarata l'allerta arancione. Le prime segnalazioni riguardano alberi caduti a Pianezza, Villarbasse, strada ...Il maltempo non concede treguai. Lunedì 28 agosto scatta l'allerta rossa in Lombardia e arancione in altre sei regioni.