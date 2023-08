Maltempo | allagamenti a Genova Treni sospesi tra Italia e Francia

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 28 agosto 2023) Attenzione puntata sulla Liguria dove oggi sono previsti altri rovesci. Intanto pioggia e temporali sono di nuovo attesi in tutto il Nord, dove sono state chiuse da Anas tre strade. È allerta rossa sui bacini settentrionali lombardi e arancione in altri territori. Dopo la frana avvenuta ieri pomeriggio nella Savoia francese, iAlta Velocità della relazione Milano - Modane - Parigi sono cancellati. Ancora incendi in Sicilia