Mafia | 32 anni fa l’omicidio di Libero Grassi Il suo coraggio diede forza alla Sicilia onesta

(Di lunedì 28 agosto 2023) Sono passati 32esatti da quando un sicario mafioso spezzò, in una Palermo ancora avvolta nella calura estiva, la vita dell’imprenditore. Una storia, questa della vittima, che ancora mobilita e commuove l’Italia. E che era cominciata qualche mese prima, esattamente il 10 gennaio del 1991. Quel giorno, infatti, il Giornale diaveva pubblicato la lettera con cuisi ribellava, apertamente e pubblicamente, a Cosa Nostra. Firmandola,sottoscrisse la propria condanna a morte. «Volevo avvertire il nostro ignoto estortore di risparmiare le telefonate dal tono minaccioso e le spese per l’acquisto di micce, bombe e proiettili, in quanto non siamo disponibili a dare contributi e ci siamo messi sotto la protezione della polizia», aveva scritto sovvertendo ...