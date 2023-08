Luvumbo-Lautaro | alta tensione in Cagliari-Inter Cos’è successo

(Di lunedì 28 agosto 2023) ZitoMartinez hanno avuto un acceso battibecco nel corso del secondo tempo diSi sono scaldati gli animi nel corso del secondo tempo di, con protagonistiMartinez e Zito. Battibecco acceso tra i due, con l’arbitro che è dovutovenire per calmare la situazione Tutto nasce dal fallo da ammonizione commesso da Mkhitaryan ai danni dell’attaccantetano. L’armeno resta però dolorante ed il giovane attaccante dei rossoblù ha qualcosa da ridire. Il capitano nerazzurro fa la voce grossa per difendere il proprio compagno di squadra.

... CAGLIARI - INTER 0 - 2 (2'T) SECONDO TEMPO 31' staffetta anche questa sera tra Thuram e Arnautovic a fare da spalla a28' azione da moviola in area tra Cuadrado e, non interviene né ......(di proprietà proprio dell'Inter con l'esperto Pavoletti al suo fianco e con il giovane... Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco;, Thuram....Martinez: gli anni passano ma l'argentino rimane un fattore. L'Inter cercherà di replicare ... ad affiancare Pavoletti (favorito su) in attacco toccherà al giovane talento Oristanio , ...

Termina sul punteggio di 0-2 il primo tempo di Cagliari-Inter, sfida valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo all’Unipol ...Meno tranquillo quando Luvumbo prova a puntarlo ... Caparbio quando avanza palla al piede e trova la lucidità per servire al bacio Lautaro in occasione del secondo gol. Assai coinvolto nella ...