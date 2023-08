Lutto Loredana Berté | il doloroso annuncio | “Si chiude un’epoca” | Perdita incolmabile

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 28 agosto 2023) Quello diBertè è stato un addio inaspettato che ha colto tutti gli italiani di sorpresa. E adesso come andranno le cose? La rockstar italiana per eccellenza ha lasciato tutti di stucco. Le sue parole cariche di emotività hanno messo un punto a un’era indimenticabile. Lo sfogo è avvenuto su Instagram e in pochi secondi ha fatto il giro dello Stivale. È una delle cantanti più amate di sempre, con una carriera pluridecennale alle spalle che le ha regalato grandi sofferenze e soddisfazioni. Nota anche per essere anche la sorella di Mia Martini,Bertè ha superato enormi difficoltà durante la sua vita. Recentemente è finita sotto i riflettori del web per via di un post su Instagram in cui annuncia unaddio. “Siun epoca”, scrive. L’addio di...