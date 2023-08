Lutto a Baronissi | è morto Antonio Aliberti | fondatore de “Il Punto”

L'associazionismo diinper la scomparsa di Antonio Aliberti. Commozione in città per il fondatore e già presidente del Punto, morto all'età di 69 anni. Aliberti era da settimane in coma ricoverato in ...... 'Estate sicura': continuano i controlli dei Carabinieri ARTICOLO SUCCESSIVOa Ricigliano: ... Nicotera, 36 - 84081(SA) - CF. 95139060651 " P. I. 05386660657... il corpo di Manuel 'non sta più in quella zona' 18 Agosto Zerottonovea Ricigliano: oggi l'... Nicotera, 36 - 84081(SA) CF. 95139060651 - P. I. 05386660657

Baronissi a lutto: addio ad Antonio Aliberti, storico riferimento per il sociale SalernoToday

Baronissi in lutto per la scomparsa di Antonio Aliberti, che ha avuto un ruolo di rilievo nella vita politica e associazionistica del centro della Valle dell’Irno. Si è spento in un ospedale di Roma, ...