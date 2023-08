L' uomo col cane | 13 anni di cammino con We Go | se oggi sarà l' ultima passeggiata | ti cercherò nei miei romanzi

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 28 agosto 2023) 07.30: puntuale come una sveglia, guaisci accanto al letto. Piove. Infilo in fretta un paio di jeans e una felpa (mi laverò più tardi) mentre mi osservi seduto, con le orecchie alzate. Due piani di scale, tu davanti, io dietro. Non di corsa, come al solito, come abbiamo fatto per 13. We-go: il