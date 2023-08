Da Romelusempre più vicino alla Roma ae Pavard che dovrebbero approdare rispettivamente al Milan e all'Inter. Le notizie di calciomercato di oggi a cura di Francesco ...La Juventus non chiude definitivamente le porte a Berardi malgrado il muro del Sassuolo, mentre il Milan non mollaper completare l'attacco a disposizione di Pioli. 08:13 28 Agosto- ...Gol in arrivo:- Roma e- Milan. Garcia vola, Sarri a zero. Esame Inter in provincia: Inzaghi intanto aspetta Pavard. Mancini: ecco i soldi.'Niente di bello', così apre il Corriere ...

Lukaku, Taremi, Pavard: le ultime di mercato La Gazzetta dello Sport

Il Milan resta ottimista su Taremi, l’attaccante iraniano del Porto che valuta il suo giocatore 20 milioni. Il club rossonero può metterne 13 sul piatto, ma conta di colmare la differenza con la ...Romelu Lukaku alla Roma - Due anni fa José Mourinho ... Il nome in cima alla lista è quello di Mehdi Taremi del Porto, ma Moncada ci ha abituato a colpi a sorpresa: Giroud è partito fortissimo, ma un ...