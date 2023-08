Lukaku Roma | è fatta Dall’Inghilterra | cifre e dettagli dell’affare

(Di lunedì 28 agosto 2023), èper il trasferimento dell’attaccante belga al club giallorosso: tutti iCome svelato da Matt Law del Daily Telegraph, laha trovato la quadra definitiva per l’arrivo nella Capitale di Romelu. Prestito annuale oneroso a 5 milioni di sterline, mentre il giocatore si taglierà lo stipendio fino a toccare i 6 milioni. Mancano ora solamente le firme sui contratti per sancire il trasferimento.

