Lukaku negr***to Toh | il raptus razzista dell' ex Pd | espulso in diretta tv | Video

(Di lunedì 28 agosto 2023) Toh, l'ex consigliere del Partito democratico di Pavia viene cacciato da Telelombardia per un commento. «è un», parole sua, cioè di Luigi Furini, scrittore, tifoso, commentatore, pure interista, un passato a sinistra, in Lombardia, una vita lavorativa nelle fila del gruppo editoriale'Espresso, e, ora, nella bufera mediatica calcistico-politica. Sugli schermi regionali di Milano e dintorni va in onda Qui studio a voi stadio, è un appuntamento fisso, seguitissimo, ha appena ripreso il campionato e, a un certo punto, Furini se ne esce con quella frase. È il gelo, sia nello studio che nello stadio. La regia supplisce mandando la (santa) pubblicità e alla ripresa il conduttore chiede a Furini di raddrizzare il tiro, ossia di scusarsi, perché d'accordo che il centrocampista belga ha “tradito” ...

