Lukaku è un giocatore della Roma Inter sì | Inter no | Juve forse | finisce nella Capitale la telenovela estiva dell’attaccante belga

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 agosto 2023) Lacalcisticache ha visto protagonista, per sua scelta, Romelu. L’attaccantevestirà giallorosso, formando con Paulo Dybala una delle coppie di attaccanti più fortiSerie A. Il Chelsea e la società capitolina hanno trovato l’accordo per il prestito delche quindi sarà martedì ae inizierà ad allenarsi agli ordini di Josè Mourinho. Il club giallorosso – guidato direttamente dal presidente Dan Friedkin – è stato impegnato tutto il giorno a Londra e in serata ha trovato l’accordo con il Chelsea per il prestito oneroso dell’ex centravanti dell’. Non è la prima volta chediventa protagonista del mercato, basta ...