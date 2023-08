Lukaku e la Roma | Dan Friedkin è pronto | già chiesto il permesso per il decollo?

(Di lunedì 28 agosto 2023) “Chiedo ilper il”, questo è il messaggio che tutti i tifosi della, adesso, sperano di sentire. Perché Danè a Londra e, si sà, quando “papà” si presenta e l’aereo è già in pista, può solo significare che l’affare, qualunque esso sia, si sta per concludere. Oggi la Capitale L'articolo proviene da Il Difforme.

... ex allenatore di Milan,, Real Madrid e Juventus, ora commentatore per Sky , parla del confronto a distanza, anche in chiave mercato, fra Dusan Vlahovic e Romelu: 'Vlahovic Credo che ...Intervenuto a 1Station Radio Enrico Varriale ha commentato i casi di attualità partendo dalla vicenda Mancini . Il giornalista di Raisport dice Poi il suo giudizio suallaL'approdo del centravanti dell'Inter cambierà il volto offensivo della formazione di Mourinho e farà coppia con Dybala. La presenza di Belotti e Azmoun in rosa potrebbe inoltre permettere a 'Big Rom' ...

Mercato Roma, non solo Lukaku: con il Chelsea si tratta anche per Sarr ForzaRoma.info

Il ritorno in Italia di Lukaku, a due mesi e mezzo dall’ultima partita con l’Inter, si sta concretizzando con la Roma. C’è però una richiesta dal Chelsea che non permette ancora di… Leggi ...Lukaku alla Roma, giornata decisiva: si attende il prestito del belga. Dan Friedkin vola a Londra. Lukaku alla Roma, ci siamo: il prestito costerà 5 milioni più bonus.