Lukaku alla Roma | da Borrometi parole di stima per Zazzaroni e il Corriere dello Sport

Parole di stima quelle che, su Twitter, scrive Paolo Borrometi nei confronti del Corriere dello Sport e del direttore, Ivan Zazzaroni, per il lavoro sulla trattativa. " RomeluRoma: è fatta. Sarà una colonna della squadra di Mourinho e farà sognare la Roma, se in forma è fortissimo. Adesso però dobbiamo ammettere che Ivan Zazzaroni è il "Marotta" del ...14.35 - Sono ore caldissime e soprattutto decisive per il passaggio di RomeluRoma. Tutti i rappresentanti di spicco del management giallorosso , da Dan e Ryan Friedkin passando per il ds ...Il belga inizierà l'avventura giallorossa nelle prossime ore RomeluRoma. Il Chelsea ha dato l'ok definitivo al prestito del centravanti belga che, secondo le ultime news del calciomercato di oggi, potrebbe sbarcare nella capitale già domani per iniziare l'...

Tutta la Roma a Londra: vicina l'intesa con Lukaku Sky Sport

La Roma ha raggiunto l’accordo con il Chelsea per il prestito secco di Lukaku. Domani l’arrivo nella capitale Il sogno è di fatto diventato realtà in casa giallorossa. La Roma ha raggiunto un accordo ...Tutto confermato, Romelu Lukaku sta per diventare un nuovo giocatore della Roma. Dopo l'accordo trovato tra le parti nelle ultimissime ore, anche i dettagli rimanenti sono in via di definizione. Al ...