Luis Alberto Sfida il Napoli | “Vinceremo come l’anno scorso”

(Di lunedì 28 agosto 2023), centrocampista della Lazio, parla della prossimacontro ile della recente sconfitta contro il Genoa. CALCIO, centrocampista spagnolo della Lazio, ha condiviso i suoi pensieri sulla prossimadi campionato contro ile sulla recente sconfitta della sua squadra contro il Genoa. Le sue parole rivelano un mix di determinazione e autocritica. “Giocheremo con il Sangue agli Occhi” Nel corso di un’intervista rilasciata alla RAI durante la trasmissione ‘La Domenica Sportiva’,ha espresso la sua visione per la prossima partita contro il: “Ogni partita in Serie A è difficile, ma adesso dobbiamo andare a ...

ad ora è rimasto, ma ancora non ha rinnovato, se ne parla dopo la chiusura della sessione estiva, Isaksen, Castellanos e Pellegrini hanno all'attivo due subentri, Rovella non ha ancora ...Badelj 6,5 : buono il lavoro di interdizione: morde i piedi die Kamada costringendoli spesso all'errore. Strootman 6,5 : importante il suo lavoro di raddoppio per togliere spazio a ...Castellanos 5,5 : non ha grandi occasioni per rendersi pericoloso)6: a centrocampo è il più propositivo. Prova almeno ad accendere la sterile manovra di squadra con qualche giocata ...

Luis Alberto, centrocampista spagnolo di proprietà della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della RAI, nel corso della trasmissione 'La Domenica Sportiva', proiettandosi verso i pr ...Luis Alberto è stato molto duro a DAZN nel post-partita della gara persa contro il Genoa: le dichiarazioni dello spagnolo Rigore In diretta l’ho visto chiaramente. L’ho visto qui e per me è chiaro ...