Luigi Berlusconi | il mutuo extra large per la villa in centro a Milano

Leggi su tpi

(Di lunedì 28 agosto 2023)è forse il figlio di Silviodi cui si è parlato meno nel corso degli anni. Dopo la morte del padre, però il ragazzo 34enne ha attirato le attenzioni. Negli ultimi mesi, per forza di cose, qualche notizia su di lui ha cominciato a circolare. L’ultima riguarda ildel giovane rampollo. Secondo il Corriere della Sera,avrebbe unda 50mila euro al mese per unada 24 milioni in un quartiere chic di. La, secondo il quotidiano, si estende su tre piani, con giardino e piscina scoperta. Ilsarebbe stato sottoscritto con Banca Intesa, che ha accordato altri due prestiti per lavori di ristrutturazione, che hanno portato il totale a ...