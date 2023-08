Luigi Berlusconi | il mutuo extra large per la villa in centro a Milano | «Paga 50mila euro al mese per il prestito di 34 milioni»

L'imprenditore 34enne avrebbe acquistato e ristrutturato l'ex Villa Borletti e avrebbe anche comprato un appartamento da 450 metri quadrati a ...È il più giovane dei figli di Silvio, nato nel 1988 dalla relazione dell'ex Premier con Veronica Lario,è anche considerato un abile imprenditore. Molto riservato, nel 2020 si è sposato con Federica Fumagalli, con la quale ha avuto due figli: Emanuele Silvio nel 2021 e Tommaso Fabio l'...: mutui da 50mila euro al mese per le sue case da sogno Mutui per 50mila euro al mese Non è un problema così grande se ti chiami. Il Corriere ha pubblicato oggi un ...

Luigi Berlusconi: il mutuo da 50 mila euro al mese per la villa da 1.600 mq e gli affari con le sorelle Corriere della Sera

Di lui si è parlato sempre pochissimo. Il nome di Luigi Berlusconi è salito alle cronache solo con la morte del papà, Silvio Berlusconi. Lui, il più piccolo dei ...Il più giovane dei figli di Silvio Berlusconi ha acceso un mutuo di circa 50 mila euro al mese per l’acquisto di due proprietà a Milano: l’ex ...