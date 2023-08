L' Ucraina rischia di restare sola nella guerra con la Russia | Zelensky impaurito

Leggi su iltempo

(Di lunedì 28 agosto 2023) Se l'dovesse portare lasul territorio della, perderebbe l'appoggio della coalizione internazionale che da oltre 18 mesi sostiene il paese aggredito con aiuti e armi. Il monito è stato lanciato dal presidente ucraino Volodymyrin una intervista all'emittente 1+1: «Credo sarebbe un grosso rischio, verremmo senz'altro lasciati soli. La lotta per riconquistare i nostri territori è stata sostenuta in maniera determinate grazie ai rapporti con gli alleati». Il numero uno di Kiev ha spiegato che «i partner internazionali» sono un elemento fondamentale in ogni vittoria, in ogni passo avanti della controffensiva e in ogni azione difensiva. Nel frattempo, dopo l'allerta lanciato dal presidente, il villaggio ucraino di Robotyne, nell'oblast di Zaporizhzhia, «è stato liberato» dalla ...