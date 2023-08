L’Ucraina potrebbe andare alle elezioni anche durante la guerra | con l’aiuto dell’Occidente

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 28 agosto 2023)non andràurne fin quando sarà in vigore la legge marziale, che va prorogata ogni novanta giorni e la prossima scadenza è il 15 novembre. La prossima tornata elettorale sarebbe quella delleparlamentari, a ottobre, che dunque dovrebbe saltare a causa della. Ma c’è un’altra data cerchiata in rosso sul calendario, è quella delle presidenziali di marzo 2024: per quel giorno Kyjivessere in grado di far rispettare il processo democratico delle. Lo ha spiegato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dicendo chetornare al votolase verranno soddisfatte determinate condizioni e in caso di aiuto sostanzioso ...