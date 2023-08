Lozano – Sempre più vicino il ritorno al PSV

(Di lunedì 28 agosto 2023) Secondo quanto riportato dalla redazione sportiva di Sky, Irvingavrebbe aperto alla trattativa per l’ingaggio. Stando all’emittente satellitare, in merito alla trattativa tra il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

- PSV Dunqueha aperto al ritorno in Olanda! Manca ancora però l'accordo sulle cifre ... CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere......il Napoli sarebbe molto vicino dal trovare un'intesa con il PSV Eindhoven per la cessione di. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere...Da qualche tempo, si è fattopiù strada l'ipotesi di un'uscita didal progetto del Napoli , con il PSV Eindhoven che sembra essere la destinazione più probabile per il calciatore ...

IL MATTINO - Hirving Lozano sempre più lontano dal Napoli, ma ... Napoli Magazine

Nelle prossime ore il Napoli potrebbe cedere un'altra rilevante pedina della rosa guidata da Rudi Garcia: trattativa avanzata per il ritorno ...Con l'imminente arrivo di Jesper Lindstrom, il Napoli è pronto a liberare Hirving Lozano. Il danese classe 2000 arriverà nelle prossime ore in città per le visite mediche e la firma sul contratto, ...