Lotta alla violenza di genere | ecco il piano di Valditara | da settembre anche i ragazzi saliranno in cattedra

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 28 agosto 2023) Il prossimo anno scolastico inizierà con un importante cambiamento per gli istituti secondari di secondo grado. Come segnala Il Messaggero, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, è in procinto di presentate unambizioso per integrare l'educazione ale la sensibilizzazione contro gli abusi tra i banchi di scuola. L'articolo .