Loredana Bertè | il discorso dal palco sugli stupri | «Successe anche a me | ho smesso di tacere» – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 28 agosto 2023) Sono giorni in cui il tema della violenza sulle donne è particolarmente caldo: ad accendere il dibattito sono state le notizie di cronacadi gruppo di Palermo e poi, più recentemente, di Napoli. Episodi che hanno impressionato l’opinione pubblica per la loro brutalità, e che hanno spinto molti artisti a schierarsi apertamente per ribadire, come recita la campagna social lanciata dal direttore del settimanale femminile F Luca Dini, «Io non sono carne». Tra loro c’èla cantante: in concerto nella serata finale delle celebrazioni per la Varia di Palmi, festa popolare che si svolge in provincia di Reggio Calabria, la rocker ha voluto manifestare la sua solidarietà alle vittime di violenza sessuale. Ricordando innanzitutto che lei stessa è stata una di loro: quando aveva ...