Longines presenta un nuovo orologio da 3 000 euro che sarà perfetto per il rientro dalle vacanze

(Di lunedì 28 agosto 2023) Ogni orologiaio vanta una personale interpretazione del segnatempo da viaggio.in particolare. Dal 2007, la manifattura svizzera promette la crème de la crème dell'avventura con il suo modello HydroConquest. Progettato per soddisfare le aspettative dei più grandi sommozzatori del mondo, grazie a una resistenza all'acqua di 300 metri, si è rapidamente affermato come un solido riferimento a tutto tondo. A più di sedici anni dalla sua prima uscita, l'iconica gamma si rifà il look. Benché ilHydroConquest non avesse bisogno di modifiche, siamo entusiasti della novità e deldesign. Qualche giorno fa, il marchio della clessidra alata ha aggiunto al suo catalogo quattro modelli HydroConquest GMT personalizzabili. A occhio nudo, è difficile notare differenze sostanziali: il quadrante misura 41 mm, come molti dei modelli ...