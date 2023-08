Lo- Bund ha chiuso la seduta in calo di due punti base a quota 165. Il rendimento del decennale italiano scende di due punti base, al 4,21%. . 28 agosto 2023/Bund sui 168 punti (variazione - 0,94%, rendimento10 anni +4,22%, rendimento Bund 10 anni +2,53%). A Piazza Affari guida il listino principale Prysmian (+3,38%), seguita da Telecom ...Chiusura in lieve calo per lotrae Bund. A fine seduta il differenziale di rendimento tra ildecennale benchmark (Isin IT0005518128) e il titolo tedesco di pari durata si e' attestato a 166 punti base, uno in meno ...

Lo spread Btp-Bund chiude in calo a 165 punti base - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Lo spread Btp-Bund ha chiuso la seduta in calo di due punti base a quota 165. Il rendimento del decennale italiano scende di due punti base, al 4,21%. (ANSA). (ANSA) ...Spread Btp 10y / Bund 10y in leggera contrazione a 166 punti base. Gli ultimi giorni del mese di agosto saranno giorni di intensa attività, per quanto riguarda il mercato primario dei titoli italiani.