ll Palio di Gambassi | la contrada I' Porcello si aggiudica il cencio ed esplode la festa

(Di lunedì 28 agosto 2023) Una gara combattuta ed emozionante che si è conclusa in serata. L'edizione dei bambini, cinque giorni fa, l'aveva vinta Belvedere. Applausi per le divertenti scenette realizzate daiioli

Una gara combattuta ed emozionante che si è conclusa in serata. L'edizione dei bambini, cinque giorni fa, l'aveva vinta Belvedere. Applausi per le divertenti scenette realizzate dai contradaioliUna gara combattuta ed emozionante che si è conclusa in serata. L'edizione dei bambini, cinque giorni fa, l'aveva vinta Belvedere. Applausi per le divertenti scenette realizzate dai contradaioli

ll Palio di Gambassi, la contrada I'Porcello si aggiudica il cencio ed ... LA NAZIONE

Una gara combattuta ed emozionante che si è conclusa in serata. L’edizione dei bambini, cinque giorni fa, l’aveva vinta Belvedere. Applausi per le divertenti scenette realizzate dai contradaioli ...Gran finale oggi per il 17esimo Palio di Gambassi Terme e per la 54esima Mostra Mercato dei prodotti tipici locali. Il primo appuntamento è a partire dalle ore 16 quando per le vie del borgo si terrà ...