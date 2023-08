Liverpool | i possibili sostituti se parte Salah

... a capitanarle, ovviamente, i quattro di, i Beatles . È nel loro primo LP, Please please ...una piccolissima parte della miriade di brani che si offrono a una molteplicità di letture,...... però, sono ancora le indiscrezioni legati aiaffari a prendersi le luci della ribalta. ...è pronto a ritornare alla carica mettendo sul piatto un maxi rilancio per convincere il. ...Il, in caso di addio di Salah, è pronto a gettarsi sull'attaccante ...

Nunez eroe di Liverpool: doppietta e rimonta in 10 sul Newcastle. Rodri regala i 3 punti al City La Gazzetta dello Sport

L'allenatore del Liverpool, Jürgen Klopp, è tornato a parlare delle voci di mercato riguardo il possibile trasferimento di Salah in Arabia ...Continuano a giungere voci dall'Arabia che vedono Mohamed Salah vicino al trasferimento all'Al-Ittihad. Intanto, dal campo arrivano segnali opposti, visto che Salah è sceso regolarmente in campo in Ne ...